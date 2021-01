Zorgen over uitspraken arts: "Voel mijn ogen branden bij dit soort tekst"

AMSTERDAM - Medewerkers in de zorg uiten hun zorgen over de uitspraken van een Limburgse homeopathische arts, gisteren tijdens de demonstratie in Amsterdam. Menno de Jong, OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC, noemt het een klap in het gezicht van alle zorgmedewerkers. Ook huisarts Tim Peeters uit Heemskerk maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de uitspraken. "De moed zakte me echt in de schoenen."

De man uit Limburg kwam gisteren aan het woord tijdens de live-uitzending van NH Nieuws en AT5 over de demonstratie tegen het kabinet en de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. Voor de camera beweerde de man dat hij arts was en dat er geen coronapatiënten op de intensive care liggen. "Och man, laat je niets wijsmaken. Er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro. Maar zoiets wordt toch niet uitgezonden", zei hij. Menno de Jong heeft met verbazing naar het interview gekeken. "Ik ben verbijsterd met hoeveel overgave iemand de grootst mogelijke onzin kan vertellen en totaal de ogen dicht heeft voor de werkelijkheid. Of je nou arts bent of niet, als je dit soort dingen zegt is het altijd gevaarlijk."

Twitter De uitspraken van de man waren ook reden voor huisarts Tim Peeters uit Heemskerk om op Twitter in actie te komen. In een aantal tweets deelde hij zijn bezorgdheid over de uitspraken. "De zorg overstroomt echt. Collega's hebben het water aan de lippen. Wat hij zegt is allemaal pertinent onwaar, ook dat mensen vermoord zouden worden met vaccins", zegt huisarts Peeters vandaag tegen NH Nieuws. "Elke dag zie ik zieke mensen met corona en zie ik dat ze benauwd zijn en er nog lang klachten aan overhouden. Dan staat hun leven maandenlang op pauze. Dat is mijn dagelijks werk." Wat vooral steekt, is dat de man in het interview beweert dat hij arts is. "Ik vind het schadelijk dat deze meneer zich voorstelt als dokter, wat hij helaas ook is. Ik vind het heel kwalijk dat 'ie vanuit die rol onwaarheden de wereld in slingert. Hij had het ook als privépersoon kunnen doen, maar hij heeft het nu gezegd als dokter." Er daar schuilt een groot gevaar achter, zegt de huisarts. "Dat mensen straks bijvoorbeeld vaccinaties gaan weigeren, omdat een dokter zei dat je ermee vermoord wordt. Terwijl dat pertinent onwaar is."

Peeters heeft om die reden, net als anderen, een melding gemaakt tegen de arts bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij heeft er vertrouwen in dat de instantie er nu vervolgens mee verder gaat. "Ze hebben ook laten zien dat ze mensen aanspreken die dit soort nonsens verspreiden. Er zijn nog twee huisartsen die zich prominent uitlaten en dingen zeggen die onzin zijn. Die hebben ook een waarschuwing gekregen dat je dit niet mag doen als je BIG-geregsiteerd bent." Op veel steun kan de huisarts in ieder geval rekenen. Zijn tweets over de uitspraken van de Limburgse arts zijn meer dan honderd keer gedeeld. "Het geeft steun. Ik vind ook wel, ik ben een dokter en daarmee heb ik een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is een deel van wat we ook als dokter beloven: dat we verantwoordelijkheid dragen voor mensen." Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg laat weten veel meldingen te hebben ontvangen over deze arts. "Wij vinden deze uitspraken uiteraard ook niet kloppen en gaan nu onderzoeken of deze meneer inderdaad een arts is. Als dit het geval is, gaan we met hem in gesprek. Mocht hij zijn uitspraken dan nogmaals bevestigen kunnen er maatregelen volgen." Ook Diederik Gommers maakt zich volgens onderstaand bericht op Instagram zorgen over de uitspraken.