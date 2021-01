Gezondheidsinspectie onderzoekt uitspraken 'arts' bij coronaprotest

Nadat de demonstranten van het Museumplein waren verdreven, zei de Limburgse man in een live-uitzending tegen NH Nieuws en AT5 dat er geen coronapatiënten op de Intensive Care liggen. "Och man, laat je niets wijsmaken. Er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro. Maar zoiets wordt toch niet uitgezonden."

Hij zou volgens verschillende Twitteraars inderdaad in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staan. Een woordvoerder van de Inspectie zegt tegen het AD meerdere meldingen over hem te hebben gehad naar aanleiding van zijn uitspraken.

"Als er sprake is van het geven van desinformatie door iemand die is opgenomen in het BIG register, nemen we contact op met betrokkenen en treffen indien nodig maatregelen", zegt de woordvoerder tegen de krant.