Demonstranten: "Ze noemen ons complotgekkies, maar het is kritisch nadenken"

"Ik sta hier omdat de regels meer kapot maken dan ze goed doen," aldus een dame vanmiddag tegen de verslaggever van NH Nieuws terwijl ze aan het demonstreren is op het Museumplein. "Heel veel van deze mensen worden als corona-ontkenners neergezet, maar dat zijn ze absoluut niet," reageert ze fel. Zij is één van de 2.000 demonstranten die vandaag haar onvrede uitte over de coronaregels. NH Nieuws vroeg de demonstranten waarom ze naar het plein zijn gekomen.