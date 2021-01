Helpt de gemeente Weesp zelf nog bij het kinderopvang-probleem?

WEESP - Vorig jaar kreeg Actiegroep Kleine Weespers veel aandacht na hun inspraak in de gemeenteraad over het tekort aan kinderopvanglocaties in de stad. Een jaar later is er volgens de actievoerende vaders weinig veranderd. Dus rijst de vraag hoe de gemeente Weesp zelf, nog voor de fusie met Amsterdam, gaat helpen. "Wij hebben de gemeente Amsterdam al benaderd", aldus bezorgde vader Alex van der Baan.

Van links naar rechts: Jochem Bouwmeester, Willy Verweij en Alex van der Baan - NH Nieuws / Mark Arents

Vaders Alex van der Baan en Justus Cramer maken zich sinds 2019 hard voor meer kinderopvangplekken voor kinderen in Weesp. "Inmiddels zijn er 400 woningen in de nieuwe wijk Weespersluis opgeleverd en er komen er nog 2250 bij", vertel Van der Baan. "De druk zal de komende tijd dus alleen maar toenemen op de kinderdagverblijven." Dat de vraag naar opvang groot is in de snelst groeiende stad van Nederland, blijkt ook na navraag van NH Nieuws. In gesprek met de vier organisaties die een kinderopvang hebben in Weesp, blijkt dat ze allemaal een behoorlijke wachtlijst hebben. De kleinst genoemde wachtlijst telt 220 kinderen, de grootste 500. "De cijfers zijn echter wel vertroebeld", vertelt Willy Verweij van Kidswereld. "Veel ouders schrijven hun kinderen op alle locaties in. Ook zijn bij ons de woensdag en vrijdag deels nog vrij in sommige groepen." Dat de nieuwe wijk Weespersluis voor extra druk zorgt, ontkent Verweij absoluut niet. "De druk op de wachtlijst neemt enorm toe."

Daarom is Verweij in gesprek met de gemeente om twee nieuwe locaties in Weesp te openen. Ook opvang Kind & Co bevestigt aan NH Nieuws dat in de nieuwe Brede School vier groepen buitenschoolse opvang komen en er ruimte is voor peutergroepen. Kinderopvang Otje is vorig jaar verhuisd en kan daardoor ook meer kinderen opvangen. Toch gaat de groei van het aantal plekken niet snel genoeg volgens de Kleine Weespers. "De Amsterdamse kinderen die hier zullen komen wonen zullen hoogstwaarschijnlijk geen opvangplek vinden, want dat is vandaag ook al niet het geval." Meer weten over de druk op de kinderopvangplekken in Weesp? Bekijk onderstaande reportage. Tekst loopt door onder video.

Schaarste aan kinderopvangplekken in Weesp - NH Nieuws

De gemeente Weesp laat aan NH Nieuws weten in 2021 te kijken naar leegkomende gemeentelijke panden. Er wordt gestreefd deze panden beschikbaar te willen stellen voor kinderopvang. Daarbij benadrukt ze wel dat het realiseren van kinderopvangplekken geen verantwoording van de gemeente is. "Dat neemt niet weg dat wij onze ogen niet sluiten voor de zorgen die er zijn bij onze bewoners", aldus de verklaring. "Wij proberen daarom ook echt binnen de mogelijkheden die er zijn aan te jagen en te doen wat kan." Voor van der Baan van de Kleine Weespers is de maat echter vol. In een officiële brief aan de gemeente Amsterdam vraagt hij al voor de fusie om actie. "Actie voor uw burgers, actie die de politiek in Weesp de afgelopen jaren heeft nagelaten."