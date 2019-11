Weesp trekt, onder meer door de bouw van de grote nieuwbouwwijk Weespersluis, steeds meer jonge gezinnen aan. Zo veel dat de gevestigde kinderopvangbedrijven die toeloop niet aan kunnen.

Het leidde begin dit jaar tot de oprichting van actiegroep De Kleine Weespers, opgezet door twee vaders die net in Weesp waren komen wonen en aandacht wilden vragen voor het nijpende tekort aan kinderopvang. Ze probeerden er aan alle kanten voor te zorgen dat er meer kinderopvang naar de stad zou komen, maar er blijkt nog geen schot in de zaak te zitten. "We hadden een kleine hoop dat de verschillende partijen zouden doorpakken, maar dat is helaas tevergeefs gebleken", schrijven ze op hun website. Het blijkt dat veel partijen wel van goede wil zijn, maar concreet levert het weinig op.