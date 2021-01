Mateloos populaire Weesp groeit keihard: "Ideale ligging met veel rust en ruimte"

WEESP - Terwijl de wijk Weespersluis nu nog voor een groot deel uit zand bestaat, schieten de bevolkingscijfers van de stad Weesp al omhoog. In 2020 kwamen er per 1.000 inwoners 37 nieuwe inwoners bij. Daarmee is Weesp relatief de hardst groeiende gemeente van heel Nederland.

Clemens verkocht namens Vuurtoren Makelaars een groot deel van de nieuwbouwwoningen in Weespersluis. "Er is eigenlijk niemand die hier niet enthousiast wordt van de huizen. Elk huis heeft iets unieks en deze stijl valt zeer in de smaak bij veel Amsterdammers."

Daar slaat Clemens de spijker op z'n kop: de grote groei in Weesp heeft namelijk vooral te maken met Amsterdammers die de hoofdstad verlaten. "De ligging is echt ideaal, je fietst zo naar Amsterdam", vertelt Merel van Duivenvoorde. "Dus je hoeft weinig in Amsterdam op te geven, maar in Weesp heb je veel meer rust, ruimte en grotere huizen."

Zij en haar man Simon en zoontje Taeke verhuisden afgelopen zomer naar Weesp. "Toen bleek dat wij de 20.000e inwoner van Weesp waren", vertelt Simon. Hij somt zonder te overleggen zo dezelfde voordelen van Weesp op ten opzichte van de Amsterdam. "We werken nu natuurlijk allebei thuis. Dat was veel ingewikkelder geweest in ons vorige huis in Amsterdam."

