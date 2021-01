Na bijna 14 jaar is er groen licht voor woningbouwplan 'Buitenvaert' bij Schagerbrug

SCHAGERBRUG - Het dorp heeft er lang op zitten wachten maar nu is het eindelijk zover. Er is toestemming vanuit de provincie voor project Buitenvaert met 40 nieuwe woningen. Als de gemeenteraad in februari opnieuw ook akkoord gaat, kan de bouw, misschien dit jaar nog starten.

"Het is voor Schagerbrug een groot bouwproject", vertelt wethouder Jelle Beemsterboer bij het braakliggende terrein aan de rand van het dorp, "Er zijn heel veel jonge mensen hier die in het dorp willen blijven wonen en die hadden hier eigenlijk een paar jaar geleden al op gehoopt. En dat het nu dan eindelijk gaat gebeuren, ja daar zullen ze wel heel blij mee zijn."

De provincie was lange tijd tegen de locatie 'Buitenvaert' als bouwplaats. Het terrein stond ingetekend als 'vogelweidegebied'. Een jaar terug stonden gemeente en provincie zelfs nog tegen over elkaar bij Raad van State. De dorpsraad ging mee als steun in de rug. Maar inmiddels is het provinciaal beleid veranderd. "We hebben goed overleg gehad met gedeputeerd Cees Loggen", legt Beemsterboer uit. "De provincie heeft in oktober nieuw beleid vast gesteld en daarmee werd het wel mogelijk."

Komende maand moet de gemeenteraad van Schagen, opnieuw, een besluit nemen over het bestemmingsplan. Als alles soepel verloopt dan kan de bouw van de 40 woningen nog eind dit jaar gaan beginnen, schat wethouder Beemsterboer in: "Er komt een soort landhuis-achtige opzet met huur- en koopwoningen, vrijstaande woningen. Het is eigenlijk een heel compleet palet."