Voorlopig geen nieuwe woonwijk voor Schagerbrug na uitspraak Raad van State

SCHAGEN - De rechter heeft de Provincie Noord-Holland gelijk gegeven in een zaak tegen de gemeente Schagen. Die gemeente wil namelijk een bouwproject starten aan de rand van Schagerbrug. Maar volgens de Provincie is dat tegen de regels.

Op het terrein Buitenvaert hadden tientallen nieuwe woningen moeten verrijzen. Maar volgens de Provincie was het stuk land aangewezen als vogelweidegebied. "Het is super vervelend nieuws voor woningzoekenden," zegt wethouder Jelle Beemsterboer, van de gemeente Schagen, "Nu wordt het zoeken naar oplossingen."

Het dorp kampt al jaren met een tekort aan nieuwbouw. Meer dan tien jaar geleden hadden de eerste woningen er al gebouwd moeten worden. De gemeente heeft nog een alternatief gebied voor de weidevogels aangeboden. Maar volgens Raad van State is niet vast komen te staan dat de bouw van de woningen onmisbaar is voor de leefbaarheid in het dorp.

Toch ziet wethouder Beemsterboer nog kansen. "De provincie is bezig met nieuw beleid. Dat zou in juni moeten worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. Daarmee komt er hopelijk ruimte om alsnog te bouwen."