Dorp strijdt voor woningbouw tegen vergrijzing: "Schagerbrug wordt een groot bejaardenhuis"

Stem voor woningbouw in Schagerbrug: "We staan al 17 jaar stil"

In alle vroegte stappen de Schagerbruggers in de bus naar Den Haag. "Het gaat me aan het hart. Sportverenigingen vergrijzen, scholen lopen terug. We willen niet meer wachten", vertelt Theo Groot van de dorpsraad aan NH Nieuws.

Wooncrisis

"De wooncrisis is echt heel groot", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. Hij telt in Schagerbrug alleen al bijna 350 mensen die op zoek zijn naar en huur- of koopwoning. "Alles wat we kunnen bouwen, moeten we gewoon doen. Daarom stappen we nu naar de rechter."