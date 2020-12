Kleinzoon verstopt tas vol nitraten bij oma in de schuur

In de tas werden onder andere nitraten, shells en cobra's gevonden, die allemaal onder de noemer illegaal vuurwerk vallen. Dat meldt wijkagent Maarten van der Molen op Twitter.

De kleinzoon van de bewoonster van de woning waar het schuurtje bij hoort had de tas stiekem verstopt.

Illegaal vuurwerk

Er is dit jaar extra veel te doen om vuurwerk in de regio. Nadat er een algeheel vuurwerkverbod werd afgekondigd als coronamaatregel ontstonden er bijvoorbeeld in Velsen-Noord rellen waarbij jongeren zich tegen de politie keerden. Ook werden er de afgelopen weken al meerdere malen grote partijen vuurwerk in beslag genomen.

De politie laat weten dat het opslaan van vuurwerk, illegaal of niet, in de buurt van een huis heel gevaarlijk is. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de oma en haar kleinzoon.