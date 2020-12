120 feestgangers betrapt bij illegaal feest Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie heeft vannacht een illegaal feest in een leegstaand fabrieksgebouw aan het Regulusplein in Hoofddorp opgerold. Een politiewoordvoerder vertelt aan ANP dat alle feestgangers, zo'n 120, geregistreerd zijn en dat het nu aan het OM is om ze te beboeten voor het overtreden van de coronaregels en het binnendringen van een gebouw.