Opnieuw illegaal feest aangekondigd via berucht Instagram-account

NOORD-HOLLAND - Organisatoren van enkele grote illegale feesten in de regio's Amsterdam en 't Gooi hebben voor het komend weekend een groot feest aangekondigd. Dat deden ze opnieuw via het afgeschermde Instagramaccount locatie12.events.

De politie heeft het account, gevolgd door meer dan 14.000 mensen, in het vizier. Dat meldt het AD .

Het besloten account is al maanden een doorn in het oog van politie en gemeentes. De beheerders achter het account hebben een groot bereik en weten met prikkelende livestories duizenden feestvierders - vaak tussen de 18 en 30 jaar oud - te verleiden om naar de feestjes te komen, vaak gehouden in een verlaten buitengebied.

Hilversum

Onder meer de grote illegale rave bij Hilversum - waar landelijk veel ophef over was - kwam uit de koker van het account. Voor de politie is het lastig om de feesten van locatie12.events te voorkomen. De beheerders pakken het heel voorzichtig aan. Zo wordt iedere bezoeker onderworpen aan een grondige screening en houden ze de locatie en precieze datum van het feest tot het laatste moment geheim.