Vannacht groot illegaal feest gepland in omgeving Amsterdam, politie staat paraat

AMSTERDAM - In of in de omgeving van Amsterdam staat vanavond een groot, illegaal feest op de agenda. De politie is op de hoogte van plannen en zal er alles aan doen om er een stokje voor te steken.

Jongeren op feest in bossen Anna's Hoeve vorige week - Caspar Huurdeman Fotografie

Dat laat de Amsterdamse politie aan NH Nieuws weten. "We zijn bekend met de aankondiging van het feest", aldus een woordvoerder. Het feest zou worden georganiseerd door de mensen achter het besloten Instagram-account locatie12.events. Dat account, met meer dan 10.000 volgers, roept haar volgers geregeld op om in afgelegen gebieden in de regio Amsterdam en 't Gooi te komen feesten. De exacte locatie van de feesten wordt iedere keer tot op het laatste moment geheimgehouden, om zo te voorkomen dat de politie het feestgedruis in de kiem smoort.

Dat is voor het feest van vannacht, dat om 0.30 uur zou moeten losbarsten, niet anders. Wie vanavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur heeft gereserveerd, krijgt tussen 22.00 uur en 23.00 te horen waar het feest exact zal plaatsvinden. De politiewoordvoerder zegt nog geen indicatie te hebben van de exacte locatie, maar geeft aan dat het in de gaten wordt gehouden. "Daar we hebben we onze mensen voor, die dat monitoren." Coördinaten Na een eerder feest in oktober van dezelfde organisatie liet een volger van het Instagram-account aan NH Nieuws weten dat hij na aanmelding coördinaten toegestuurd zou krijgen. De jongen ging uiteindelijk niet. Het feest, dat op een verlaten bouwterrein langs de spoorlijn tussen Hilversum en Baarn bleek te worden gehouden, werd in de loop van de nacht door de politie beëindigd. Bij dat feest waren uiteindelijk zo'n driehonderd jongeren aanwezig. Omwonenden gaven tegenover NH Nieuws aan zich zorgen te maken. "Er hoeft maar één bij te zitten die corona heeft, en je loopt zo 300 man te besmetten." Een ander sprak haar hoop uit dat het niet nog een keer zou gebeuren. "Maar ja, je weet het niet."

Een kaartje voor het feest van vannacht kost 10 euro. De organisatie verbiedt gasten om met de taxi te komen, omdat die mogelijk kunnen worden gevolgd. Wie dat wel doet, komt op de zwarte lijst. Ook het delen van informatie over het feest op sociale media wordt met een ban bestraft.