Zaanstreek-Waterland NL V Première: docu over Volendam 20 jaar later: 'Daar praten we niet meer over'

VOLENDAM - Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat Volendam werd opgeschrikt door een gruwelijke ramp. Tijdens de jaarwisseling van 2000 op 2001 brak er brand uit in café 't Hemeltje op de dijk. Tweehonderd jongeren raakten zwaargewond en veertien jongeren kwamen om het leven. Gerie Smit was één van die tieners die zwaargewond raakte. Ze lag ruim twee maanden in het ziekenhuis. Twintig jaar later maakte ze voor NH de documentaire: 'Daar praten we niet meer over'.

Gerie in 't Hemeltje - NH Nieuws

"Ik dacht: laat ik nu eens de vragen stellen", vertelt Gerie, die al jaren als redacteur en samensteller bij NH Nieuws werkt. Eerder schreef Gerie het boek 'Nieuwe Handen, mijn verhaal over de nieuwjaarsbrand'. "Door het boek krijg ik veel vragen over de brand en praat ik er veel over. Toch had ik zelf nog vragen over bijvoorbeeld die nacht, want ik weet niet alles meer."

Quote "Echt praten over de brand doen we niet meer in het dorp" Gerie Smit, raakte zwaargewond bij de brand

Ze besloot haar vragen te stellen aan de mensen die dicht bij haar staan en de ramp van dichtbij hebben meegemaakt. "Dat vond ik best moeilijk. Zo zei ik tegen mijn zus: 'We komen donderdag filmen, want ik heb wat vragen voor je'." Het resultaat is een aangrijpende documentaire waarin Gerie vragen stelt die ze eerder niet durfde te stellen. "Want ja, echt praten over de brand doen we niet meer in het dorp." Behalve met haar zus blikt ze ook met haar IC-verpleegkundige en een van haar beste vriendinnen terug op de bewuste nacht en de periode die volgde. Zelfs een bezoek aan café 't Hemeltje, tegenwoordig toegankelijk voor betrokkenen, ontbreekt niet. "M'n hart gaat tekeer."