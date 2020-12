Nieuwjaarsbrand op Don Bosco College niet meer herdacht: "Er is een nieuwe generatie"

VOLENDAM - De nieuwjaarsbrand in café 't Hemeltje, komende jaarwisseling twintig jaar geleden, wordt op het Don Bosco College in Volendam niet langer herdacht. "Tot vorig jaar heb ik in januari bij dit gedachtenismonument witte rozen en een kaars neergezet", vertelt Jaap Braakman, destijds afdelingsleider van de bovenbouw. "Maar er is een nieuwe generatie, en dat is goed ook."

De ramp mag op de school misschien op de achtergrond zijn geraakt, de gebeurtenissen zullen er niet snel in de vergetelheid raken."Voor de docenten die er nog wel van weten heeft het gedachtenismonument in de aula wel veel betekenis natuurlijk", vertelt Braakman aan Gerie Smit die voor NH de documentaire 'Daar praten we niet meer over' maakte. In de ramen van de aula staan de namen gegraveerd van de veertien slachtoffers die bij de brand in café 't Hemeltje omkwamen. "Dit is niet het officiële gedachtenismonument, maar voor school", vertelt Braakman. "Het was natuurlijk zo een verbondenheid dat we niet alleen de leerlingen maar alle veertien namen erop hebben laten graveren." Meer dan de helft van de omgekomen jongeren zat op het Don Bosco College. Mijn leerlingen De docent was in 2000 afdelingsleider geworden van havo en vwo. Toen hij hoorde van de brand op de dijk wist hij direct dat er leerlingen van zijn school bij betrokken zouden zijn. "Ik wist en voelde: in café 't Hemeltje zitten mijn leerlingen", blikt hij terug.

De informatie over wie er gewond was geraakt en misschien was overleden kwam langzaam naar buiten. "Nog niet iedereen had een mobiel en je had nog niet de media zoals nu", vervolgt Braakman zijn verhaal. "Op een gegeven moment kwamen er hulpverleners en raakte de school in turbulentie. En intussen moesten we nadenken wat we de eerste schooldag na de kerstvakantie zouden doen. Het was heel veel improviseren en het proberen zo goed mogelijk te doen in een situatie die wij nooit van ons leven hadden kunnen bedenken."

De school ging een week eerder open om de leerlingen een plek te bieden om met elkaar over de gebeurtenissen te praten. Braakman: "Niet alleen onze leerlingen kwamen, maar iedereen. Het was dé opvangplek. De aula zat vol en de eerste dag was het heel stil en de volgende dag vroegen leerlingen: 'Mogen we kaarten?'" Praten over de nieuwjaarsbrand doen ze niet meer op de school. "Als er een docent met pensioen gaat, wordt het altijd genoemd in de afscheidsspeech. Maar onderling wordt er niet vaak over gepraat."

Braakman, die over een paar jaar met pensioen gaat, kijkt wel uit naar een bepaald moment. "Als er straks kinderen op school komen van de leerlingen die in de brand hebben gezeten. Dat vind ik voor mezelf een mooi moment. De cirkel is dan rond. Gelukkig. Ik zie straks die vaders en moeders en die hebben kinderen gekregen en dat gaat verder. Dat duurt niet meer zo lang en dat kan ik nog net meemaken voordat ik met pensioen ga", besluit hij met een glimlach.