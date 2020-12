IC-verpleegkundige Eline verzorgde Volendamse brandwondenslachtoffers

VOLENDAM - De brand in café 't Hemeltje zette twintig jaar geleden niet alleen heel Volendam op zijn kop, ook bij het zorgpersoneel heeft de ramp blijvende sporen nagelaten. IC-verpleegkundige Eline Frenk werkte in het VU-ziekenhuis in Amsterdam waar tientallen brandwondenslachtoffers werden opgevangen.

"Ik was die nacht aan stappen en had al een mobiel en werd steeds gebeld door het ziekenhuis", vertelt Eline Frenk aan Gerie Smit die voor NH de documentaire 'Daar praten we niet meer over' maakte. "Mijn leidinggevende belde steeds en vroeg of ik naar het ziekenhuis wilde komen. Ik zei: 'Nee, ik heb gedronken'. Ze zei: 'Als je binnenkomt ben je in één klap nuchter, dus kom maar'."

Twintig jaar geleden, tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001, raakten ruim tweehonderd jongeren zwaargewond bij een korte, maar hevige brand in café 't Hemeltje. Veertien jongeren overleefden de ramp niet. De brandwondenslachtoffers werden in verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland opgevangen. Gerie Smit kwam in het VU-ziekenhuis in Amsterdam terecht. Daar werd ze drie weken in een kunstmatige coma gehouden en door IC-verpleegkundige Eline verzorgd.