Terug naar 't Hemeltje, waar de tijd 20 jaar heeft stilgestaan: "M'n hart gaat tekeer"

VOLENDAM - In café 't Hemeltje aan de dijk in Volendam staat de tijd al twintig jaar stil. In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 ging het daar gruwelijk mis. Door een bundel van sterretjes vatte de kerstversiering aan het plafond vlam. Ruim tweehonderd jongeren raakten zwaargewond en veertien jonge mensen overleefden de nieuwjaarsbrand niet. Nu, twintig jaar later, is 't Hemeltje weer open voor Volendammers die betrokken waren bij de brand en het café willen bezoeken.

Gerie Smit raakte zwaargewond bij de brand en maakte voor NH de documentaire: 'Daar praten we niet meer over'. Met haar vriendin Roos ging ze terug naar de rampplek. "Ik vind het het nog heel erg hetzelfde, dat ik had niet verwacht", zegt ze als ze met Roos 't Hemeltje binnenstapt. "Mijn hart gaat tekeer."

Gerie ging die nacht met haar zes vriendinnen naar het café. "Het was er druk, maar dat was het altijd later op de avond. Het was feest en gezellig", zegt Gerie. Roos vond het echter wel te druk en besloot om weg te gaan. "We stonden op de dansvloer en toen zag ik het niet meer zitten, want je kwam geen meter verder", vertelt Roos tegen Gerie terwijl ze op dezelfde plek staan als twintig jaar geleden."

Geluk gehad

Terwijl Roos naar buiten liep, brak er brand uit in 't Hemeltje. Haar vriendinnen zaten binnen en raakten gewond. Roos had geluk gehad, maar blijft wel alleen achter. Gerie: "Ik heb het je nooit gevraagd, maar hoe was dat voor jou? Want wij lagen in het ziekenhuis en jij moest alleen naar al die begrafenissen."