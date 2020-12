Verdachte van tragische brand in Hoorn blijft langer vast

HOORN - De 48-jarige man die ervan verdacht wordt een woning aan het Keern in Hoorn in de brand te hebben gestoken, blijft langer vastzitten. De rechtercommisaris heeft zijn voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd. Bij de brand raakte de bewoonster zwaargewond en zij overleed uiteindelijk twee dagen later aan haar verwondingen.

In de kerstnacht werden bewoners aan het Keern opgeschrikt door twee doffe knallen, vertelt een buurman aan NH Nieuws. Een flinke uitslaande brand volgde en de brandweer heeft de hele nacht nodig gehad om het vuur te blussen.

Buurtbewoners moesten hun huizen verlaten en gaan geschrokken de kerstdagen in. Er waren al langere tijd zorgen over de mannelijke bewoner van het huis. Volgens omwonenden ging het al langere tijd niet goed met hem: "Hij zakte af. Hij gebruikte drugs en had last van psychoses. Dan werd hij voor een paar dagen opgenomen en dan kwam hij weer thuis."

Gevaar

Begin oktober nog is de bewoner door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou vormen. De politie doet onderzoek naar brandstichting.