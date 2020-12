Buurt reageert op grote brand in Hoorn waarbij vrouw gewond raakte: "Grote tragedie"

HOORN - Het daglicht onthult de enorme ravage na de grote brand die op kerstavond begon aan de Keern in Hoorn. Bij het kerstdrama raakte de bewoonster van de woning zwaargewond. De vrouw ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis, tot ontzetting van de buurt. "En dat in de kerstnacht. Het is één grote tragedie", vertelt een buurman aan NH Nieuws.

Tot zeker 07.00 uur vanochtend is de brandweer druk geweest met het blussen van de brand. Door de rookontwikkeling konden omwonenden vannacht niet terug naar huis. Zij hebben bij familie of in een hotel onderdak gezocht. "We hadden net het kerstdiner achter de rug en lagen op bed. Toen hoorde ik twee doffe knallen", vertelt een directe buurman aan NH Nieuws. "Vervolgens vertelde de brandweer dat we het huis uit moesten en zagen we de vlammen uit het dak slaan."

Niet aanspreekbaar

"Het ging van kwaad tot erger. De brand werd steeds heviger", vertelt een andere buurman, duidelijk aangegrepen door het drama. Hij heeft de hele nacht wakker gelegen. "De buurvrouw is per helikopter naar het ziekenhuis in Beverwijk gevlogen. Volgens de politie was ze niet maar aanspreekbaar toen ze uit het huis gehaald werd. Vreselijk", vertelt hij. "Ze wordt in slaap gehouden", weet een andere buurman te vertellen, die haar zoon heeft gesproken.

Vandaag heeft de politie forensisch onderzoek verricht in en rond de woning omdat er mogelijk sprake is van brandstichting. Volgens omwonenden ging het alle langere tijd niet goed met de mannelijke bewoner. Begin oktober nog is de bewoner door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou vormen.

Psychoses

"We hebben het er vaker over gehad met de buurt. Wat kunnen we doen?", aldus een buurman die twee huizen verderop woont. Een andere buurman over de mannelijke bewoner: "Hij zakte af. Hij gebruikte drugs en had last van psychoses. Dan werd hij voor een paar dagen opgenomen en dan kwam hij weer thuis."

De politie laat vandaag aan NH Nieuws weten dat er een 48-jarige man is aangehouden in verband met de brand. Of het ook om de bewoner van de woning aan de Keern gaat wil de politie niet vertellen. De zaak wordt door hen verder onderzocht.

