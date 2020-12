Vrouw zwaargewond na hevige brand in woning in Hoorn

HOORN - Aan het Keern in Hoorn is vannacht een grote brand uitgebroken in een woning. De brand brak rond middernacht uit. Rond 7.00 uur was de brand volledig onder controle en kon de brandweer retour.

De brand werd na een paar uur uitslaand. Omliggende woningen zijn om die reden ontruimd. De brandhaard, die volgens de veiligheidsregio onder meer in de garage lag, was moeilijk bereikbaar voor blussers. Om die reden zijn een hoogwerker en een sorteergrijper ingezet. Door de gaten in het dak kon toch geblust worden.

De veiligheidsregio bevestigt dat er bij de brand een zwaargewonde is gevallen, een vrouw. De andere bewoner van het huis is niet aangetroffen. Volgens de brandweer is de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Over de oorzaak van de brand is nog niet veel duidelijk. Volgens getuigen gaat het om dezelfde woning als waar op 4 oktober een verwarde man uit werd gehaald omdat hij een dreiging zou zijn voor zijn omgeving.

De veiligheidsregio meldt dat de uitgebrande woning een plaats delict is, de politie zal daar vermoedelijk vandaag nog forensisch onderzoek doen omdat er mogelijk sprake is van brandstichting.