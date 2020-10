Arrestatieteam haalt man uit woning Hoorn: "Gevaar voor zichzelf en omstanders"

HOORN - Een arrestatieteam heeft vanmiddag in een woning aan de Keern in Hoorn een man aangehouden die volgens de politie 'een gevaar voor zichzelf en anderen vormde'. Wat hij van plan was, is niet bekend, maar uit voorzorg was de brandweer 'op verzoek van de politie' opgeroepen om stand-by te staan.

Dat laat woordvoerder Rob Hooijberg van de Veiligheidsregio desgevraagd aan NH Nieuws weten. "Er heeft geen brand gewoed, maar de brandweer was wel uit voorzorg opgeroepen."

Waarom de man een gevaar vormde, is niet bekend. Mogelijk was er een risico op brandstichting, maar ook het openen van de gaskraan 'is één van de mogelijke scenario's', zo bevestigt Hooijberg.

'Goede hulp is eerste zorg'

Een politiewoordvoerder laat weten dat de aangehouden persoon is overgedragen aan het zorgkader, en dat er 'uiteraard wordt bekeken of er strafbare feiten zijn gepleegd'. "Maar goede hulp is eerste zorg."