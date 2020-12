Vrouw overleden aan verwondingen na grote brand in woning Hoorn

HOORN - De bewoonster van de woning waar een grote brand woedde, is aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Op kerstavond ontstond een grote brand aan het Keern. Het gaat mogelijk om brandstichting en in verband daarmee heeft de politie een 48-jarige man aangehouden.

"Ik kan bevestigen dat de vrouw inmiddels aan haar verwondingen is overleden", zegt de politiewoordvoerder.

Het gaat om de bewoonster van de woning waar gisteren een enorme brand woedde. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was ontzet en noemt het "een grote tragedie".

Brandstichting

Een buurman vertelde tegen NH Nieuws dat de buurvrouw met een helikopter naar het ziekenhuis in Beverwijk is gevlogen. Volgens de politie was ze niet meer aanspreekbaar toen ze uit het huis gehaald werd. Vreselijk", vertelt hij.

Gisteren heeft de politie forensisch onderzoek verricht in en rond de woning, omdat er mogelijk sprake is van brandstichting. Volgens omwonenden ging het al langere tijd niet goed met de mannelijke bewoner. Begin oktober is de bewoner door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou vormen.

De politie heeft inmiddels een 48-jarige man aangehouden in verband met de brand. Of het ook om de bewoner van de woning aan de Keern gaat wil de politie niet vertellen. De zaak wordt door hen verder onderzocht.