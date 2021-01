Wat gaat 2021 Amsterdam brengen?

AMSTERDAM - Dat zaken anders kunnen lopen dan verwacht, heeft 2020 wel duidelijk gemaakt. Toch zijn er nog steeds huizen gebouwd, ondernemingen gestart, en plannen gemaakt voor aankomend jaar. Wat kunnen jullie in 2021 in onze nieuwsberichten over Amsterdam verwachten?

Gemeente heeft minder bewegingsruimte De gemeente Amsterdam heeft door de coronacrisis grote tekorten geleden. De schuld is dit jaar met 1,1 miljard euro naar ruim 6 miljard euro schuld gestegen. De effecten van de coronacrisis zullen nog jaren te voelen zijn. Voor de begroting van 2021 houdt de gemeente rekening met een tekort van 125 miljoen euro. Dit gaat dan vooral om een terugloop in toeristenbelasting, parkeerinkomsten maar ook dividend van bedrijven waar de gemeente aandeelhouder is, zoals Schiphol en de RAI. Toch blijft de gemeente veel geld uitgeven in 2021. Met een begroting van 6,9 miljard euro gaat de gemeente alsnog zo'n 787 miljoen euro investeren in de stad en haar mensen. Woningbouw Krapte op de Amsterdamse woningmarkt was ook afgelopen jaar weer een hot topic en dat zal in 2021 niet anders zijn. De huizenmarkt staat flink onder druk, omdat de vraag het aanbod grof overschrijdt. Zo is de gemiddelde Amsterdamse huizenprijs in vergelijking met 2008 met 55 procent gestegen en heeft één op de acht Amsterdamse huizen een overwaarde van ruim twee ton. Met de bouwdoelen van de gemeente wil het ook nog niet echt votten. De gemeente wil jaarlijks zo'n 7.500 woningen bijbouwen om het grote tekort aan betaalbare huizen op te vullen. Afgelopen jaar is het maar gelukt om 5.932 woningen te bouwen. In totaal zijn er 2.812 huurwoningen, 572 middeldure huurwoningen, 1.177 dure huurwoningen, en 1.368 koopwoningen gebouwd.

AT5

Voor komend jaar zal de gemeente een inhaalslag moeten maken om het doel van 52.500 nieuwe woningen in 2025 te halen. De oplevering en bereikbaarheid van Amsterdamse woningen is al onderwerp van debat. Er wordt geklaagd door projectonwikkelaars dat het verstrekken van bouwvergunningen door de gemeente te lang duurt. Ook wordt er door verschillende partijen, waaronder GroenLinks, PvdA, SP en D66, geklaagd over de inkomenseisen die worden gesteld aan kandidaat-huurders. Die zijn soms wel vier of vijf keer de maandhuur in het middensegment. Dat zijn zaken waar de gemeente zich over zal buigen aankomend jaar. Kades Veel Amsterdamse kades en bruggen zijn er slecht aan toe. Het gaat om zo'n 10 kilometer aan kades en zes bruggen die hard toe zijn aan onderhoud. Vorig jaar stortte er al een kademuur in aan de Grimburgwal. Volgens schipper Henk zijn de rondvaartboten de oorzaak van ingestorte kademuren. In 2021 zal de gemeente zo'n 30 miljoen euro, naast beheer van oevervoorzieningen en sluizen, investeren in herstel van de kades. De kosten zullen hoog oplopen, waar het vervangen van één kilometer kademuur al zo'n 20 miljoen euro kost. De herstelwerkzaamheden van de kades en bruggen zullen dan ook niet in een jaartje opgelost zijn: daar zal veel tijd en geld overheen gaan.

Inter Visual Studio / Robby Hiel

Metrolijn Al jaren heeft Amsterdam de wens om de Noord/Zuidlijn uit te breiden met een verbinding naar Schiphol. Bovendien wil Amsterdam metrolijn 50, een directe verbinding tussen de Isolatorweg en Sloterdijk en CS, sluiten. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van metrolijn 50 zou volgens de gemeente voor een betere bereikbaarheid zorgen omdat dan meer mensen de metro nemen, en er daardoor meer plaats is voor snellere treinverbindingen. Ook kunnen er dan meer internationale treinen op verschillende trajecten komen. In die plannen lijkt nu flink schot te zijn gekomen door een alliantie die de gemeente heeft gesloten met zeven partijen, waaronder de provincie, de vervoerregio, NS, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. Deze alliantie brengt in totaal ruim 1 miljard euro in voor de plannen, maar het grootste gedeelte moet van het Nationale Groeifonds komen. Daar hoopt de alliantie dit jaar meer duidelijkheid over te krijgen. Feestjes Er zal in de loop van 2021 ook hopelijk steeds meer feestelijk nieuws komen. Eind januari hopen een aantal Amsterdamse clubs in ieder geval al te kunnen openen door te experimenteren met sneltests. De Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat een datum nog niet bekend is. "Uiteraard hopen we op hele spoedige mogelijkheden, maar ik weet niet of dit realistisch is", laat een woordvoerder van KHN Amsterdam weten.