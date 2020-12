Amsterdam heeft bouwdoel van 7.500 woningen niet gehaald: net geen 6.000

De gemeente heeft zichzelf tot doel gesteld om vanaf 2018 tot aan 2025 jaarlijks 7.500 woningen te bouwen. Dit moet resulteren in 52.500 extra woningen in 2025. Dat jaarlijks gemiddelde werd dit jaar niet gehaald: corona gooide roet in het eten.

In de eerste helft van dit jaar liep de bouw van middeldure huurwoningen al flink achter met maar 78 woningen, nog geen vijf procent van wat het aan het einde van het jaar moest zijn. Uiteindelijk is maar 34 procent van de beoogde 1.670 middeldure huurwoningen dit jaar gebouwd.

Sociale huur ging beter

Qua sociale huur ging het beter: in totaal zijn er 2.812 sociale huurwoningen gebouwd, waarvan er 2.270 in aanbouw zijn genomen door woningcorporaties. Dat valt net iets onder het doel van 2.500 sociale huurwoningen per jaar.

Uiteindelijk zijn er dus, samen met dure huur (1.177 woningen) en koop (1.368 woningen) 5.932 woningen bijgekomen. "Dit is minder dan de afgelopen jaren, maar toch een immense prestatie aangezien er door corona ook heel wat projecten vertraagd zijn", vertelt de gemeente.

Gemeente is optimistisch

Vanaf 2014 zijn er volgens de gemeente ruim 48.000 reguliere woningen in aanbouw genomen en 5.900 tijdelijke en onzelfstandige woningen. "Voor het zevende jaar op rij is er gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen per jaar. De bouwgolf waarin we ons momenteel bevinden is dus zeker nog niet ten einde gekomen."