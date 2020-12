Eén op de acht huizen in Amsterdam heeft meer dan twee ton overwaarde

AMSTERDAM - Door flinke prijsstijgingen heeft 13 procent van Amsterdamse woningen meer dan 200.000 euro overwaarde. Maar liefst 40 procent van alle huizen in Nederland met meer dan twee ton overwaarde staat in Amsterdam.

Dat blijkt uit gegevens van Kadasterdata, dat 124.000 transacties heeft geanalyseerd. In 2013 bereikte de Amsterdamse huizenmarkt het dieptepunt van de crisis, maar sindsdien stijgt de gemiddelde huizenprijs al zeven jaar op rij. De afgelopen vijf jaar was de gemiddelde prijsstijging ruim elf procent per jaar. Dit jaar lijkt de gemiddelde stijging onder de vijf procent te vallen.

Al deze prijsstijgingen betekenen uiteindelijk dat een gemiddelde huizenprijs in Amsterdam nu zo'n 55 procent hoger ligt dan in 2008. Zeven op de tien huizen in Amsterdam heeft een overwaarde van meer dan 100.000 euro, en 13 procent meer dan 200.000 euro.