Kademuur in Amsterdamse binnenstad deels ingestort: "Hij zakte rustig in het water"

Robin Gouwswaard zette net zijn vriendin af bij de UVA, toen hij de kade in zag storten: "We liepen aan de overkant en hoorden ineens een heel hard geluid", vertelt hij op NH Radio. "Ineens zagen we een stuk kade van ongeveer twintig meter langzaam het water inzakken. Het duurde ongeveer een minuut."

Volgens Gouwswaard liepen er op dat moment geen mensen op de kade. "Ook stonden er geen auto's geparkeerd. Misschien een paar fietsen, maar dat heb ik niet goed gezien."

Volgens de getuige waren de hulpdiensten na ongeveer een kwartier ter plekke.

Zorgen

Wethouder Sharon Dijksma uitte al eerder haar zorgen bij AT5 over de kades en bruggen in de stad en kwam meteen naar de ingestortte kade. "Het ziet er heel ernstig uit. Gelukkig is er geen persoonlijk letsel. Het omliggende gebied kent veel zwakke plekken. We hebben op veel plekken in dit gebied al wanden gestabiliseerd. Zo voorkomen we dat nog meerdere stukken kade wegzakken."

Momenteel wordt uitgezocht of het stuk kade onder eigendom van de gemeente valt of particulier eigendom is.

Het gebouw naast de kade is ontruimd. De oorzaak is vooralsnog nog onbekend.