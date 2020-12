Het sportmoment van Rob Wanst: Kharchouch bleef nog even Witte Leeuw

VELSEN-ZUID- In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? Dit is aflevering 5 met Telstar-watcher Rob Wanst.

Rob Wanst over zijn sportmoment in 2020 - NH Sport / Rob Wanst

Droomtransfer "Iedereen verwachtte dat Telstar-spits Reda Kharchouch in de derde winterstop van het vorige seizoen zijn droomtransfer zou maken. De Amsterdammer, afkomstig van de derdedivisionist OFC, scoorde aan de lopende band bij Telstar en stond in de belangstelling van Sparta Rotterdam. Van de derde divisie. naar de eredivisie .... En dat in zes maanden tijd: dat klonk té mooi om te zijn. Dat bleek het waar ook. "

Quote "In zes maanden tijd van de derde divisie naar de eredivisie. Dat klonk té mooi om waar te zijn en dat bleek het ook" NH Sport-verslaggever Rob Wanst

"Op de laatste dag van de winterse transferperiode, 31 januari 2020, ketste de overgang naar Sparta af. Kharchouch ontbrak die avond in het elftal van Telstar dat moest spelen bij Almere City (4-2 verlies Telstar, red.). Trainer Andries Jonker vond het beter zijn topscorer rust te geven gezien alle transferperikelen. Begrijpelijk, maar ook jammer. Ik had hem die avond natuurlijk graag voor de camera gehad." "Later toen de stofwolken waren opgetrokken, reageerde Kharchouch voor de camera van NH Sport alsnog op zijn afgeketste transfer. 'Mijn droom is niet in duigen gevallen', zei hij." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-sensatie Reda Kharchouch over zijn mislukte transfer naar Sparta - NH Nieuws

'Reda blijft Witte Leeuw' "Terug naar die avond in Almere. Na afloop van de wedstrijd, terwijl Andries Jonker nog in de kleedkamer zat, appte ik met Telstar-directeur Pieter de Waard of er nog nieuws was rondom Kharchouch. De Waard had een paar minuten daarvoor definitief een streep door de transfer getrokken en liet mij weten: 'Reda blijft Witte Leeuw!!! Zo kon ik de nog onwetende Andries Jonker vertellen dat zijn topscorer het seizoen in Velsen af ging maken...." Tekst gaat verder onder de video

Quote "Ik kon de nog onwetende Andries Jonker vertellen dat zijn topscorer het seizoen in Velsen af ging maken" NH Sport-verslaggever Rob Wanst

Andries Jonker: "Goed voor de club, maar teleurstellend voor Kharchouch" - NH Nieuws

Doelpuntenmachine gestopt "Net als alle andere Nederlanders kreeg Kharchouch ook te maken met de gevolgen van het coronavirus. De doelpuntenteller bleef steken op 20 goals in 28 wedstrijden. Na de wedstrijd tegen Jong PSV op 6 maart volgde de intelligente lockdown en was het seizoen voorbij." "Kharchouch hoopte nog op een hervatting van de competitie en hield zijn conditie op peil op het kunstgrasveld van Zeeburgia. Daar heb ik hem tijdens de lockdown bezocht. Het bijzondere was dat hij niet bezig was met een transfer, maar dat hij het bestrijden van corona op dat moment veel belangrijker vond." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-spits Reda Kharchouch traint voor zichzelf - NH Nieuws

Eind goed, al goed "In mei mocht Kharchouch bij Telstar de training hervatten. Vrijwel werd er een loonoffer (tje) gevraagd om de club overeind te houden. 'Wij moeten het amandelnootje van de gevulde koek pulken', legde Kharchouch toen uit. Zoals bekend werd de competitie niet meer hervat en Kharchouch leek het seizoen erop gewoon bij Telstar te spelen. Gelukkig voor hem was Sparta de Amsterdammer nog niet vergeten en vertrok de Witte Leeuw alsnog naar Het Kasteel. " Tekst gaat verder onder de video

Reda Kharchouch "wij moeten het amandelnootje van de gevuldekoek pulken" - NH Nieuws

"Jammer genoeg heeft Sparta de échte Reda Kharchouch nog niet gezien. Een knieblessure hield hem vanaf het begin van het seizoen aan de kant. Hij heeft pas vier invalbeurten achter zijn naam staan en daarin nog niet gescoord, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat in de tweede seizoenshelft wél gaat doen."