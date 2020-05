Reda Kharchouch zin in de training na coronabreak: "Heb een soort winterslaap gehad, in de lente"

De afgelopen anderhalve week waren de spelers vrij. Dat wil zeggen: ze hadden geen indivuduele trainingsschema's gekregen, maar mochten zelfstandig hun training bepalen.

Maandag worden de groepstrainingen in het Telstar-stadion weer hervat en komt de groep na lange tijd ook daadwerkelijk weer eens bij elkaar. De afgelopen weken waren er regelmatig videocalls, maar dat is toch anders, aldus spits Reda Kharchouch: "Dat stukje gelach met de jongens; dat mis je vooral. Het even pesten en plagen van elkaar, maar vooral het sociale contact; dat heb ik de afgelopen weken het meest gemist."

Ook het weer daadwerkelijk even op het veld mogen staan en groepstraingen doen - ook al moet dat zonder fysiek contact - is iets waar de Amsterdammer naar uitkijkt. "Op het veld staan, weer even kunstgras proeven, als ik maar even op het veld kan rennen en niet buiten op de stenen."