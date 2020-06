Telstar-goalgetter Reda Kharchouch alsnog naar Sparta Rotterdam

VELSEN-ZUID - Telstar is revelatie Reda Kharchouch na één seizoen kwijt. De 24-jarige topscorer vertrekt naar eredivionist Sparta Rotterdam. Beide clubs doen over de transfersom geen uitspraken.

Kharchouch, vorige zomer opgepikt bij de amateurs van OFC in Oostzaan leek in de winterstop al de overstap te maken naar Sparta. Hij was persoonlijk rond met de club. Telstar en Sparta werden het destijds niet eens over de transfersom, waardoor de aanvaller in Velsen- Zuid bleef.