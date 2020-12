Opnieuw noodkreet vanuit de zorg: "Blijf thuis, hier in het ziekenhuis zie je waarom"

ALKMAAR - Het zorgpersoneel worstelt en wankelt door de nog altijd toenemende druk door het stijgende aantal covid-patiënten. In het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis merken ze dat dagelijks , en zien ook nog geen einde aan de crisis. Daar bovenop komt ook nog eens dat het aantal 'gewone' patiënten eveneens hoog is. Een dubbele druk dus, die volgens artsen en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord alleen kan afnemen als iedereen zich aan de coronaregels houdt.

"Je merkt dat het ze over de schoenen aan het lopen is." Emile Roemer, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, was vandaag op werkbezoek in het Alkmaarse ziekenhuis. "Om me te laten bijpraten over hoe het gaat, en om de mensen die hier werken een hart onder de riem te steken, want de grens is echt wel bereikt merk ik."

"Hij was echt onder de indruk van wat hier zich afspeelt", zegt internist-infectioloog Willemijn Kortmann. Zij leidde Roemer rond over de verschillende afdelingen. De arts merkt dat zij en haar collega's het steeds zwaarder hebben om zorg te verlenen. "Het is echt heel erg druk. Ik weet niet goed hoe ik het anders kan uitleggen. Het zit ons tot hier", zegt ze terwijl ze haar hand boven haar hoofd houdt.