Ministerie van Defensie schiet Noordwest Ziekenhuisgroep te hulp

Twee militaire basisartsen en vier militair verpleegkundigen zullen - in eerste instantie voor een periode van drie weken - het huidige zorgpersoneel van Noordwest Ziekenhuisgroep ondersteunen op de intensive care.

Dankbaar

En daar is Noordwest Ziekenhuisgroep erg blij mee. "We zijn hen enorm dankbaar voor alle hulp in deze tijd en we wensen ze heel veel succes toe bij Noordwest", staat op de Facebook-pagina.