Ziekenhuizen liggen alweer vol: "Dit is een veel zwaardere periode"

NOORD-HOLLAND - Door het hoge aantal coronapatiënten staat ziekenhuizen in de provincie het water opnieuw aan de lippen. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De reguliere zorg is nog steeds in grote mate afgeschaald in veel ziekenhuizen en het personeel ziet de situatie niet rooskleurig in. "Het is een hele grote berg en er is geen uitzicht op verbetering."

"In het voorjaar had je een hele snelle piek en daarna ging het weer snel naar beneden. Nu hebben we al weken of maanden veel coronapatiënten. Dit is echt een veel zwaardere periode dan de eerste, we noemen het een tsunami. Er is geen tijd om uit te rusten", vertelt Willemijn Kortmann, internist-infectioloog bij de Noordwest Ziekenhuisgroep.

"De werkdruk is hoog, heel hoog. Ik was daarom persoonlijk heel opgelucht, en ik denk veel medewerkers met mij, dat er echt strenge maatregelen werden afgekondigd. Je moet namelijk nu wekenlang achter elkaar aanstaan. Er worden afdelingen gesloten en collega's gaan zodoende naar een corona-afdeling om te helpen. Ze moeten werk doen dat ze normaal niet doen, en dat is heel zwaar. Ook mentaal, want de kans op overlijden is nog altijd groot. Daarnaast duurt het vooral zo lang", aldus Kortmann.

In het Noordwest in Alkmaar liggen in totaal zo'n 33 mensen met corona, van wie 9 op de IC. Daar is ook nog eens een substantieel deel van de reguliere zorg afgeschaald, waardoor veel operaties niet kunnen doorgaan. Wel benadrukt Kortmann dat er altijd ruimte is voor spoed en oncologie.

"De puzzel is complexer"

Volgens Bas Kors, intensivist op de IC bij het Spaarne Gasthuis, is de puzzel vooral een stuk complexer geworden. In het Spaarne Gasthuis wordt ingezet op het behouden van zo veel mogelijk reguliere zorg, maar de combinatie tussen het verzorgen van een stijgend aantal coronapatiënten en het laten doorgaan van de planbare operaties eist z'n tol bij medewerkers. "De werkdruk is hoog. Mensen zijn al 9 maanden keihard aan het werk en we weten dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn. De zorg voor coronapatiënten is mentaal en fysiek erg zwaar."

Dat het mentaal zwaar kan zijn, wordt ook bij het Tergooi gemerkt. Daar worden speciale teams ingericht om een steuntje in de rug te geven. "De werkdruk voor het personeel is enorm hoog, al weken. Mensen zijn enorm moe, maar hebben wel een drive om ermee aan de slag te gaan. We hebben speciale teams die medewerkers opvangen die even van zich af willen praten, daar wordt nu wel meer gebruik van gemaakt."

Reguliere zorg

Ook bij het Dijklander, met locaties in Purmerend en Hoorn, zetten ze vol in op het behoud van de reguliere zorg. Daar blijft het aantal operaties dat (lang) uitgesteld moet worden beperkt tot 8 tot 10 procent. Dat gaat vaak om eenvoudige operaties, zoals het behandelen van staar of het plaatsen van een kunstheup. "Dat is natuurlijk voor die patiënten enorm vervelend, omdat je daar veel pijn van kan hebben. Maar we doen er echt alles aan om zo veel mogelijk zorg door te laten gaan."

"We redden het nog, maar het is voor veel van onze collega's mentaal zwaar. Sommigen waren niet klaar voor die tweede golf, maar bikkelen door. Tegelijkertijd heerst er ook een soort rust en het gevoel dat we dit samen moeten doen."