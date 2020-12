Vaccineren start in Noord-Holland op 18 januari: "Dan gaan we met alle GGD's beginnen"

NOORD-HOLLAND - Op 18 januari gaan de GGD's in Noord-Holland beginnen met vaccineren, bevestigen GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws. Gisteren zei minister De Jonge van Volksgezondheid dat de eerste coronavaccinatie plaatsvindt op 8 januari, als het Pfizer-vaccin maandag wordt goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap. "Maar we beginnen niet met alle regio's tegelijkertijd", benadrukt René Stumpel, directeur van de GGD Gooi en Vechtstreek.

De verschillende GGD's in Noord-Holland willen over de precieze locaties nog geen uitspraken doen. Zo zegt Stumpel dat ze in de Gooi en Vechtstreek al wel een centrale locatie op het oog hebben, maar deze nog niet helemaal rond is. "Ik wil dit daarom nog niet naar buiten brengen."

Gisteren stuurde minister de Jonge een brief aan de Tweede Kamer met de planning van de GGD en het RIVM. Hierin staat onder meer dat de eerste coronavaccinatie op 8 januari kan plaatsvinden én dat mensen vanaf 18 januari op 25 centrale locaties in het land worden ingeënt.

Stumpel van GGD Gooi en Vechtstreek bevestigt dit. Op drie plekken in het land wordt gestart, zegt hij: "Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant." Alleen dit geldt niet voor iedereen. "Op 18 januari start de vaccinatie voor andere regio's, zoals die in Noord-Holland."

Nog veel onduidelijk over vaccinatieplan in West-Friesland: "Hebben nog niks gehoord"

Nog veel onduidelijk over vaccinatieplan in West-Friesland: "Hebben nog niks gehoord"

Ook voor de GGD Kennemerland en de GGD Zaanstreek-Waterland is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de locatie.

Zorgen om lage vaccinatiegraad in Hoorn: "Vanwege spookverhalen of geloof"

Zorgen om lage vaccinatiegraad in Hoorn: "Vanwege spookverhalen of geloof"

Vervolgens is het aan de werkgevers in de zorg om mensen te motiveren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij een landelijk callcenter, legt Stumpel uit. "De afspraak wordt direct voor twee prikken gemaakt. Dat is noodzakelijk bij het Pfizer-vaccin."

Vaccinatie in andere landen

Op de vraag waarom andere Europese landen als Duitsland en Engeland al eerder beginnen met vaccineren, zegt Stumpel: "We kunnen beter kijken hoe het in elk land met vaccineren staat over drie maanden. Soms is het startpunt ook symbolisch."

Het kost tijd om goed met het Pfizer-vaccin te werken, de GGD moet een aantal dingen regelen. "We moeten meer registreren dan we dachten. Normaal gesproken heeft een vaccin een zogeheten 'batch' die gescand kan worden, maar het Pfizer-vaccin niet. Dat is waar wij ons ICT-systeem op moeten aanpassen."

We gaan voor zorgvuldigheid, zegt Stumpel. "En die eis brengt met zich mee dat we iets meer tijd nodig hebben dan in andere landen. Het is nou eenmaal een hele grote operatie."