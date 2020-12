Nog snel inslaan in het Streekhof: "Er komt een lockdown aan, heb je nog wat nodig?"

BOVENKARSPEL - De winkeliers van het Streekhof moesten vandaag nog een tandje bijzetten. Nadat vanmiddag een harde lockdown is aangekondigd, loopt het storm in het winkelcentrum. Vanaf middernacht komt er waarschijnlijk een lockdown en gaan de niet-essentiële winkels mogelijk op slot.

Het was vandaag druk in winkelcentrum het Streekhof. - NH Nieuws

De parkeerplaatsen rondom het Streekhof zijn vol. En dat is binnen in het winkelcentrum terug te zien. Bij alle winkels staat een rij: bij de Bruna, de Blokker, de speelgoedwinkel, de parfumerie en de tabakshop. En de rijen lege winkelwagentjes worden om de haverklap van buiten naar binnengereden door de medewerkers van Deen. Vier keer zo druk "We hebben het verschrikkelijk druk", vertelt Ina Brugman van modezaak Embrace. "Ik denk dat er wel drie of vier keer zo veel mensen komen." De meeste klanten komen een outfit voor de feestdagen scoren. "Wij hebben waardebonnen uitgegeven en die moeten voor 24 december ingeleverd worden", verklaart Brugman. Lees verder onder de foto.

Ina Brugman van modezaak Embrace heeft de ene na de andere klant aan haar balie. - NH Nieuws

"Ik vind dat ze het niet zo hadden moeten doen", zegt Brugman over de aankondiging van een harde lockdown. "Maar goed, ik weet ook niet hoe het anders had gemoeten." 'Dit had veel eerder gemoeten' Buiten voor de ingang van het winkelcentrum staat een meneer uit Venhuizen te wachten op zijn vriendin. "Ik zei tegen haar 'er komt een lockdown aan, dus als je nog wat nodig hebt?'" Ze zijn snel nog even langs het Streekhof gereden. "Ik denk dat het allemaal dichtgaat en dat is te laat. Dat had veel eerder gemoeten, toen ook de kroegen een paar weken terug dicht gingen. We moeten het wel serieus nemen, dus beter één keer een goede lockdown." Lees verder onder de foto.

Jolanda en Johan Steur hopen dat de viswinkel open mag blijven. - NH Nieuws

Een stukje verderop staat een vrouw te wachten. Ze vertelt dat ze niet speciaal naar het Streekhof kwam om extra inkopen te doen. "Maar het is echt veel drukker", merkt ze op. "Er stond bij de parfumerie Pour Vous een gigantische rij. Dat snap ik ook wel, als je nog een kerstcadeautje wilt kopen." Kerstcadeautjes inslaan Dat was ook de reden van een andere bezoeker om nog last-minute naar het Streekhof te gaan. "Ik had nog niet alle kerstcadeautjes, straks heb ik niets. Dus ik ben snel nog even hier naartoe gegaan", zegt hij. Lees verder onder de foto.

Bloemiste Francis Timmer vestigt haar hoop op de online verkopen. - NH Nieuws

En ook bij Jolanda en Johan Steur van Visspecialist Steur is het een chaotische dag. "Mensen bellen en hebben veel vragen", vertelt Jolanda Steur van achter de balie bij de viswinkel. Steur verwacht dat de viswinkel, groenteboer en bakkers niet dicht hoeven. "Het lijkt mij stug dat de supermarkten open blijven en dat wij dan dicht moeten. Wij blijven positief." Over naar online Als ze toch de deuren moeten sluiten, dan wordt er gekeken naar bestellen en bezorgen. Zo is dat ook bij bloemist Francis Timmer van Mijn Idee. "Wij zijn nu de website up-to-date aan het maken, want we verwachten het daar straks door gaat." De winkel staat nu nog vol met bloemen en kerststukjes. "Sowieso is het bij ons drukker vanwege kerst", vertelt Timmer. Ze verwacht dat ze de bloemenzee in haar winkel alsnog online kan verkopen.