Vanaf middernacht strenge lockdown, winkels en scholen dicht

NOORD-HOLLAND - Vanaf middernacht geldt er in het hele land een strenge lockdown. Niet-essentiële winkels sluiten de deuren en ook scholen gaan weer over op online onderwijs.

Dat meldt de NOS op basis van bronnen in Den Haag.

Zowel het basis- als voortgezet onderwijs gaat weer volledig over op online onderwijs. Daarnaast sluiten niet-essentiële winkels de deuren en worden contactberoepen zoals massagesalons en kappers gesloten.

De maatregelen gaan om middernacht al in, om te voorkomen dat er morgen een grote run is op de winkels. Winkeliers maken zich wel al op voor grote drukte in de aankomende uren.

Avondklok

Het instellen van een avondklok is besproken, maar niet ingevoerd. Het advies wordt weer om zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen.