Monique pakt haar kans en gooit de deuren van haar kapsalon open: "Ik ga door"

OPPERDOES - Normaal gesproken hangt het bordje op de deur van de kapsalon in Opperdoes maandag op 'gesloten', maar sinds de aankondiging van een harde lockdown per vanavond twaalf uur gooit Monique Roozendaal haar deuren open.

"Ik hoorde het nieuws over een mogelijke lockdown en dacht: er is een hele grote kans dat we na vandaag dicht moeten blijven. Ik ben direct gaan rondbellen", vertelt Monique Roozendaal, die aan haar stem te horen duidelijk in de actiemodus is geschoten.

"Ze weten dat ik maandag dicht ben, maar er zijn toch mensen die even bellen wat er met hun afspraak gaat gebeuren en of ze nog kunnen komen." Om half twee heeft Monique de deuren op stel en sprong geopend voor een 'knipmarathon'. "Ik ga door tot wanneer het mag en als dat nodig is tot twaalf uur vannacht."

Overleven

Naast de energie die het losmaakt om er toch nog 'alles uit te halen', is er ook teleurstelling. "Het is voor ons de drukste tijd van het jaar. Natuurlijk begrijp ik het wel, maar het is ook spannend. We zijn al eerder acht weken dicht geweest, maar hoe lang duurt dit en overleven we dat een tweede keer?"