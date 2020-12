Hoornse middelbare school Oscar Romero stuurt vandaag de leerlingen al naar huis

HOORN - Op het Tabor College Oscar Romero in Hoorn ging de schoolleiding vanmorgen de klassen langs met de mededeling dat de leerlingen naar huis moeten. Het aantal besmettingen binnen de school loopt in hoog tempo op: in 33 van de 46 klassen zijn coronagevallen gemeld. Enkel de tien examenklassen krijgen nog les. "We willen het liefst voorrang geven aan fysiek onderwijs, maar moeten nu kiezen voor de gezondheid."

Google Streetview

De school stuurde vanmorgen per direct 36 klassen naar huis. "Het afgelopen weekend kwamen er al steeds meer besmettingen binnen en dan constateer je dat het niet mogelijk is om het in goede banen te leiden", zegt conrector Arnoud Landsdaal. In een paar weken tijd, liep het hard op. "Vier weken geleden waren er zes besmettingen, die week daarop het dubbele. Vorige week 32 en nu kregen we dit weekend opnieuw zestien besmettingen binnen. Het wordt dan bijna ondoenlijk, want je moet ook denken aan de mensen die in quarantaine nog thuis zitten vanwege besmettingen in het gezin." Tekt gaat verder onder de video:

Leerlingen Tabor College Oscar Romero naar huis - NH Nieuws

De lessen worden online voortgezet met uitzondering van de de examenklassen; zij krijgen de komende week nog wel fysiek onderwijs. Maar de vraag is voor hoe lang. Lansdaal: "De examenleerlingen hebben afgelopen schooljaar al zoveel moeten missen en daardoor een achterstand opgebouwd. We wilden daarom juist komende week extra lessen voor hen inplannen. Maar zoals dat er nu naar uitziet, gaat dat niet gebeuren." Nog geen vakantie Het is aan conrector Lansdaal om vanmorgen in de klassen het slechte nieuws te brengen, hoewel de leerlingen daar misschien wat anders over denken. "Bij het horen van het nieuws krijgen ze een lach op het gezicht: die denken dat de kerstvakantie is begonnen, maar zover is het nog niet."

Quote "Alleen tien examenklassen hebben les, zesendertig andere klassen zijn naar huis" Arnoud Landsdaal, conrector Oscar romero

Voor Landsdaal is het heel wat minder vrolijk nieuws, want de situatie is ernstig. "We zien de situatie snel verergeren: waar ik vorige week dacht dat het goed ging, kreeg ik dit weekend weer flink wat meldingen van besmettingen binnen school." Ook vorige week stuurde de schoolleidding alle vierdeklassers van de havo naar huis en een aantal klassen van het tweede leerjaar. "Docenten hadden een sluiting misschien al eerder gewild, maar nu is het het juiste moment", vindt Lansdaal. Onoverzichtlijk "Ouders zijn angstig om hun kind naar school te sturen, kinderen blijven thuis omdat ze in quarantaine moeten door besmetting in de omgeving: de situatie is onoverzichtelijk en op die manier zijn rooster niet rond te maken" "aldus de conrector. "We hebben de prioriteit op onderwijs gezet, maar die moet nu gaan naar gezondheid. Het is even niet anders: het gaat gewoon niet meer", besluit hij. Vrijdag stuurde de RSG Enkhuizen alle leerlingen al naar huis tot na de kerstvakantie. Vooralsnog zijn er geen andere Westfriese scholen die dergelijke maatregelen nemen. Wel is er sprake van dat het kabinet momenteel een 'harde lockdown' voorbereid, hierin zouden de scholen per aanstaande woensdag gesloten worden.