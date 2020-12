Hoornse fracties: veiligheid Kersenboogerd moet 'vetter' op de agenda

HOORN - Zes Hoornse fracties vinden dat 'veiligheid' in de Kersenboogerd steviger op de agenda moet staan bij de gemeente. De raad besluit vanavond over een zogenoemd 'vier sporen plan' dat moet zorgen voor verbetering van het centrumgebied in de Kersenboogerd, maar het woord 'veiligheid' komt hier volgens de fracties niet in voor.

"Er ligt een heel mooi plan klaar om de wijk beter en mooier te maken, maar het hoofdstuk 'veiligheid' ontbreekt hier echt in." In de vier sporen aanpak is te lezen hoe gemeente Hoorn de komende jaren de wijk wil verbeteren door onder andere aanleg van een warmtenet, betere inrichting van de wijk, aanpak van de openbare ruimten en winkels in het centrumgebied en aanpak van sociale problemen.

"Zelf laat ik mijn dochters daar ook niet met een gerust hart over straat gaan", verklaart hij. Maas dient vanavond namens de verschillende partijen een amendement in waarin hij voorstelt aan het vier sporen plan dat in de raad besproken wordt een vijfde spoor toe toe voegen: veiligheid. Eerder stuurden de Hoornse fracties al een brandbrief aan de gemeente.

Kees Maas is fractievoorzitter van ChristenUnie en woonde tot voor kort zelf aan de rand van het centrumgebied in de Kersenboogerd. Hij kent en herkent de geluiden en problemen van vernieling, overlast, en het gebrekkige veiligheidsgevoel.

De gemeente wil met dit plan de onderliggende problemen die zorgen voor de onveiligheid aanpakken. "Natuurlijk dragen de plannen die er liggen bij aan het onderliggende probleem en wordt veiligheid tussen de regels wel genoemd, maar we willen een duidelijk plan hoe het veiligheidsgevoel vergroot wordt in de wijk. Een plan waar we om de zoveel tijd op terug kunnen komen."

Achter de voordeur

"De bewoners hebben behoefte aan een duidelijk geluid hoe het veiligheidsgevoel verbeterd gaat worden". Volgens Maas is extra inzet van politie en boa's nodig in de wijk, maar hij ziet dit slecht als een deel van de oplossing. "Maandag is er weer een schietpartij geweest aan de Pergola en de afgelopen periode is er te veel gebeurd. Sociale aanpak is daarom een belangrijke: we moeten weten wat er achter de voordeur gebeurt."

Vanavond ligt het vier sporen plan voor de raad en Maas verwacht bijstand voor zijn plannen. "Het voorstel wordt mede ingediend door HOP, VOC Hoorn, Hoorn Lokaal, Partij van de Arbeid en CDA. Ik zie het positief in, want ik weet dat voor alle partijen veiligheid een belangrijk goed is", besluit de fractievoorzitter.