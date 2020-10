Zestien auto's vernield in Hoorn: "Dit staat niet op zichzelf"

HOORN - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in de Molenwijk in de Kersenboogaard meerdere auto's vernield en bekrast. Maar liefst zestien aangiftes zijn er sindsdien binnengekomen vanuit de wijk. Guido Beukers van politieke partij HOP Hoorn vindt dat het onderdeel is van een groter probleem en gaat raadsvragen stellen.

"Dit is niet de eerste keer", steekt Guido Beukers van HOP Hoorn van wal. "Een paar maanden geleden is er een auto in brand gestoken, er zijn ruiten ingeslagen en we hebben regelmatig last van vuurwerk in de wijk." Volgens Beukers heerst er een gevoel van onveiligheid in de wijk vlakbij het stationsgebied. "Uit onderzoek van Intermaris blijkt dat een derde van de bewoners hier weg zou willen, dat is schrikbarend hoog."

Er zijn de afgelopen jaren wel dingen gedaan om de situatie te verbeteren, stelt hij. Maar het is niet voldoende. "Als raadslid proef en merk ik dat onder de mensen het gevoel heerst: we maken steeds meldingen, maar er verandert hier toch nooit wat." Dat vindt het raadslid alarmerend. "Als je leest dat mensen in de avond hun deur niet meer uitgaan, omdat ze zich niet veilig voelen dan moet er wat gebeuren."