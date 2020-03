Sergio en Gerda openen pizzeria op station Kersenboogerd: "Jongeren zijn hier juist welkom"

Ze hebben er zin in. Sergio en Gerda runnen al jaren succesvol een pizzeria bij station Obdam, maar nu is ook het station van Hoorn Kersenboogerd aan de beurt. "In Obdam zijn we een begrip geworden, maar het is daarom ook juist tijd voor een nieuwe uitdaging. Wij willen ons werk hier voortzetten", vertelt Gerda trots.

Een kans voor jongeren

Sergio en Gerda willen zich met hun pizzeria tweeledig focussen op jongeren in de Hoornse wijk. Enerzijds volgt Gerda een opleiding om vanuit de zaak een begeleider te zijn bij een leer- en werktraject met studenten van het Horizon College. Anderzijds willen ze te allen tijde de deur openlaten voor de jeugd die op straat hangt. "Ze zijn hier altijd welkom, of mogen hier komen werken of simpelweg een praatje maken. Wij vinden het juist leuk om ze te leren kennen", vertelt het stel.

Sergio groeide in Italië zelf ook op als een jongen van de straat. Gerda vertelt hoe het voor hem juist fijn was om ergens positief te worden binnengehaald. "Daarom leert mijn man de jeugd op eigen wijze kennen. Hij knoopt een praatje aan met de jongeren of deelt een stukje pizza met ze. Wij geloven dat je met respect en vertrouwen, én vooral positiviteit, veel kunt bereiken", vertelt ze. Hun drijfveer komt volledig voort uit de persoonlijke ervaringen van Sergio. "Hij heeft dat meegenomen naar zijn volwassenheid, in het restaurant en in het leven."

Betrokkenheid in plaats van negativiteit

De invulling van het gebouw is ondersteund door de NS en de gemeente Hoorn met 'Kansen voor de Kersenboogerd'. Het was ook de regiomanager van de NS die het stel tipte om in gesprek te gaan met de gemeente.

Wel zijn ze goed op de hoogte van de problemen die soms kunnen spelen op het station en in de wijk. "Natuurlijk vinden we het spannend, maar wij geloven dat als je positief in het leven staat - en anderen op die manier aanspreekt - je veel mooie dingen kunt doen. We hopen met onze betrokkenheid wat voor de jongeren te kunnen doen. Dat is waarom we juist hier een zaak willen openen."

Pizzeria Incontro opent vandaag officieel de deuren. Aankomend weekend wordt er proef gedraaid met genodigde gasten en daarna gaan ze pas echt van start, vanaf 11 maart. Het restaurant is vrij toegankelijk, ook zonder treinkaartje. "Onze missie is geslaagd als ons Italiaanse restaurant aanvoelt als een Italiaanse huiskamer die een plek van samenkomen kan zijn voor iedereen."