Burgemeester Hoorn: "Extra inzet om problemen Kersenboogerd op te lossen"

HOORN - Vandalisme, mishandeling en overlast spelen de afgelopen weken de hoofdrol in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Naast de inwoners, maken de gebeurtenissen ook burgemeester Jan Nieuwenburg boos. Toch belooft hij beterschap. "We trekken echt acuut extra mensen uit om dit op te lossen. We zetten er vol op in", vertelt hij aan NH Nieuws.

NH Nieuws

Onacceptabel en onaanvaardbaar, noemt burgemeester Jan Nieuwenburg de gebeurtenissen van de laatste weken in de Kersenboogerd. "Vernielingen, geweldplegingen. Ik maak me daar echt ontzettend boos over. Je blijft van elkaar en van andermans spullen af", vertelt hij over de situatie. De afgelopen week werden er tientallen ramen van auto's ingegooid, was er weer vuurwerkoverlast en werd een jongen mishandeld op klaarlichte dag. De burgemeester geeft aan dat er volop focus is om de daders te pakken. "De politie, handhaving, BOA's en de jongerenwerkers zijn momenteel heel scherp aan het zoeken naar de daders en of er een verband is tussen de incidenten. En als we ze vinden, stellen we ze persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die ze hebben veroorzaakt." Acuut extra toezicht Toch hebben de bewoners structureel het gevoel dat er te weinig toezicht is op straat. "We begrijpen de frustratie van de mensen, vooral na alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De capaciteit van de politie is, net als in de rest van het land, ook in Hoorn een probleem. Maar dit mag niet betekenen dat een wijk als Kersenboogerd gebukt gaat onder gebrek aan toezicht."

Nieuwenburg geeft aan dat ze daarom juist flink investeren in extra toezicht. "Het aantal BOA's is uitgebreid. Hoorn is één van de weinig Westfriese gemeentes die er zoveel heeft. Ze worden goed aangestuurd en hebben een directe lijn met de gemeente en politie, en daar zijn we trots op. En ze hebben acuut meer focus gekregen op de Kersenboogerd, om de huidige situatie te doorbreken." Wel geeft de burgemeester aan dat er ook hulp nodig is van de buurtbewoners. "We kunnen niet altijd op elke hoek van elke straat iemand neerzetten. Daarom hebben we ook echt de bewoners nodig om ons te helpen en de ogen en oren te zijn in de buurt", vertelt hij.

Betrokkenheid van de buurt is volgens Nieuwenburg essentieel de komende tijd. "We moeten het samen doen. Vanuit de gemeente zetten we daar in ieder geval volop op in. We kijken wat dat oplevert en besluiten dan of we het structureel kunnen blijven doen of gaan afschalen. Ik hoop dat ik de mensen daarmee kan geruststellen. Maar Hoorn is en blijft een stad. Soms verplaatsen problemen of veranderen ze. Daarom hopen we dat iedereen het structureel blijft melden als er iets gebeurt, samen de schouders eronder. Dan gaan we echt zorgen dat het beter wordt." Imago De burgemeester roept mensen en instanties ook op om te stoppen met Kersenboogerd een 'achterstandswijk' te noemen. "Hou hiermee op. Het is pertinent niet waar. Je moet echt uitkijken met dit soort termen. De mensen zijn ook trots op hun wijk. Imago is belangrijk om vertrouwen van mensen te houden om in een wijk te investeren", vertelt Nieuwenburg. Hij geeft daarnaast streng aan de mensen en instanties aan te spreken, die de wijk zo noemen. Maar dat de Kersenboogerd nu extra nodig heeft, noemt hij simpel maar waar. "We zetten er nu op in want het is nu nodig. Je blijft van elkaar en van andermans spullen af. Je laat mensen gewoon naar school fietsen. Doe nou eens lief voor elkaar en voor je stad", sluit hij af.