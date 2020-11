Hoornse wijk Kersenboogerd op de schop: herindeling moet buurt leefbaarder maken

HOORN - Het roer moet om in de Kersenboogerd. Al jaren ervaren bewoners overlast, waardoor het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid achteruitgaan. De gemeente komt nu met een plan van aanpak dat de wijk uiteindelijk een flinke impuls moet geven. "Het is een wijk met enorm veel kwaliteiten die veel aandacht van ons vergt, bewust. Er gaan komende jaren miljoenen in gestoken worden", zegt burgemeester Jan Nieuwenburg.

Het gevolg is dat bewoners zich onveilig voelen in hun buurt. Voor burgemeester Jan Nieuwenburg was dat in februari van dit jaar reden om strenger op te treden. "We trekken echt acuut extra mensen uit om dit op te lossen. We zetten er vol op in", zei hij destijds tegen NH Nieuws . Het doel is om de sociale veiligheid te vergroten. Het middel was voornamelijk dat de wijk meer aandacht zou krijgen van politie en handhaving.

Nieuwenburg geeft toe dat nog niet alles in orde is, maar er zijn wel degelijk verbeteringen. "Het aantal overlastmeldingen is minder, dat registreren wij goed op verzoek van de gemeenteraad", vertelt hij. "We hebben ook de ogen en de oren in de wijk verbeterd. Dat betekent dat mensen meer bereid zijn om ons te laten weten als dingen niet goed gaan."

De gemeente en woningcorporatie Intermaris hebben grote plannen om de buurt te verbeteren. De indeling van de wijk wordt aangepast. "Het probleem van de Kersenboogerd is dat 'ie goed is bedacht, maar slecht is uitgevoerd", vertelt Cees Tip, directeur van Intermaris. "De wijk is gebouwd in een periode dat er geen geld meer was. Daardoor zijn er fouten gemaakt die we nu kunnen herstellen."

Wat betreft zichtbaarheid van handhaving, begrijpt de burgemeester dat bewoners het liefst hebben dat handhaving gelijk ter plekke is als er iets gebeurt. Maar in realiteit is handhaving niet direct om de hoek. "Je kunt het niet alleen maar hebben van politie en handhavers, daarin heb je zelf ook een rol. Maar je moet wel verzekerd zijn dat er politie en handhavers achter de hand zijn die ook daadwerkelijk ter plaatse komen als je een melding maakt."

"Het probleem van de Kersenboogerd is dat 'ie goed is bedacht, maar slecht is uitgevoerd."

De eerste plannen liggen klaar: de portieken gaan dicht en de binnenplaatsen worden anders ingedeeld. "Achter de huizen zijn nu terreinen die zijn ooit zijn bedoeld als gemeenschappelijke tuin, maar die staan nu vol met blik. Dat kan anders."

Kostbare actie

"We willen graag woningen gaan toevoegen die voor andere mensen ook weer interessant zijn, dat is goed voor het mengen van de wijk. En we willen woningen verduurzamen", aldus Tip. "Daarvoor hebben we met de gemeente afgesproken dat we een warmtenet gaan aanleggen. Dat is best een kostbare actie, daar krijgen we subsidie voor van het Rijk. Maar we hopen ook dat de gemeente daarin een bijdrage kan doen."

Volgens de burgemeester wil de gemeente miljoenen investeren. Vanavond worden de plannen besproken in de commissievergadering van de gemeente.

Volgend jaar volop in de uitvoering

Concrete acties volgen begin volgend jaar, zo vertelt Nieuwenburg. "Komend jaar wordt het moment waarop zichtbaar duidelijk wordt dat er dingen gaan gebeuren. We zitten volop in de stand van de uitvoering na de jaarwisseling."

Voor Tip is het eerstvolgende actiepunt om de buurt in te gaan. "We gaan zo snel mogelijk - als corona en het weer het toelaten - met mensen praten over hun eigen deelbuurt. Want op buurtjesniveau moet het gebeuren." Na de zomer van 2021 wil Tip starten met de eerste aanpassingen.