Hoornse partijen tekenen brandbrief over onveilige Kersenboogerd

HOORN - In een open brief aan de gemeenteraad hebben zes Hoornse partijen hun zorgen geuit over de problemen in de wijk Kersenboogerd. Zij vragen aan burgemeester Jan Nieuwenburg om in gesprek te gaan over een 'veiligheids-actieplan' en de bewoners van de wijk daarin te betrekken. "Plannen voor de toekomst zijn mooi als de zorgen van nu worden weggenomen", stellen de zes partijen in hun brandbrief.

De overlast in de Hoornse wijk Kersenboogerd is de afgelopen jaren toegenomen. Veel inwoners klagen over geluidsoverlast, enkele mensen wordt de doorgang op straat versperd, er is sprake van intimidatie en ook spullen in de wijk worden vernield. De burgemeester kondigde daarom vorige maand een samenscholingsverbod aan voor de Rondeelstraat.

Om de leefbaarheid en de veiligheid in de Kersenboogerd te vergroten heeft de gemeente het plan om we Hoornse wijk op de schop te gooien. "Het is een wijk met enorm veel kwaliteiten die veel aandacht van ons vergt, bewust. Er gaan komende jaren miljoenen in gestoken worden", vertelde burgemeester Jan Nieuwenburg eerder aan NH Nieuws.

Balans is nodig

De zes Hoornse partijen die nu een brandbrief hebben geschreven, zijn blij dat er wordt gewerkt aan de toekomst van de Kersenboogerd, maar uiten hun zorgen over de problemen die er momenteel spelen.

"Het centrumgebied Kersenboogerd rondom het treinstation kent een hoge concentratie van sociale huurwoningen in de laagste huurklasse", aldus de partijen. "Er ligt nu een toekomstvisie om in dit deel van de wijk de komende jaren flink te gaan investeren om de problemen in de wijk op te lossen. Door onder andere woondifferentiatie toe te passen, komt het gebied meer in balans."

"En deze balans is nodig omdat juist in dit deel van de wijk veel kwetsbare mensen bijeen wonen die veel hulp nodig hebben", gaan zij verder. "Maar dergelijke toekomstplannen zijn mooi als de problemen van nu worden weggenomen."

Inwoners betrekken

In hun brief stellen de partijen dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om de overlast, het vandalisme en de criminaliteit tegen te gaan. Volgens de partijen zijn de inwoners van Kersenboogerd zelf de oren en ogen van de wijk, en moeten zij kunnen zien dat er wat gedaan wordt met hun klachten.

"Zij zijn de ogen en oren van de wijk, maar dan moeten zij wel op een veilige manier hun klachten kunnen uiten", stellen de Hoornse partijen. "En als bewoners dat dan doen is het essentieel dat er door de handhaving en politie snel zichtbaar wordt gehandeld."

"Wij willen dat zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid wordt gesteld van gedachten te wisselen op welke wijze dit deel van de wijk veiliger en leefbaarder gemaakt kan worden." De brandbrief is ondertekend door de VVD, HOP, VOCH, Fractie Tonnaer, ChristenUnie en Hoorn Lokaal.