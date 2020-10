Samenscholingsverbod Rondeelstraat in Kersenboogerd: Hoornse partijen bezorgd om wijk

HOORN - Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft een samenscholingsverbod afgegeven voor de Rondeelstraat in Hoorn. De straat en omgeving hebben al langere tijd last van geluidsoverlast, passanten wordt de doorgang geblokkeerd en vrouwen worden nageroepen en gefloten. Buurtbewoners mijden het plein of gaan zelfs 's avonds niet naar buiten en verschillende partijen hebben vragen aan de raad gesteld.

NH Nieuws

In het gebied rondom de Rondeelstraat hebben de bewoners structureel last van lawaai, intimidatie, vernielingen en overlast door een steeds terugkerende groep van zo'n twintig personen. De gemeente zegt dat de overlast het afgelopen jaar flink toegenomen is. Het probleem is dermate ernstig dat de burgemeester een maatregel nodig vindt: er gaat actief gehandhaafd worden op een samenscholingsverbod in deze buurt. Het verbod is drie maanden geldig en wordt na die periode geëvalueerd en mogelijk verlengd.

Volgens buurtbewoners is deze maatregel nodig. De plek wordt gemeden en de bewoners fietsen liever een paar minuten om dan dat ze langs het plein gaan waar de groep vaak te vinden is. Een jong gezin dat passeert vertelt dat de kinderen niet alleen door de buurt mogen fietsen "Zelf durf ik er al amper langs te lopen. Ik zeg heel vriendelijk gedag, want ik weet dat er een paar wapens dragen", zegt een vader. Zijn vriendin vult aan. "Hij gaat 's avonds nog wel naar buiten, maar ik blijf binnen." Het stel laat weten dat er wel een tijd verbetering te zien was: "Er was een paar maanden terug iemand opgepakt met wapens en toen was er een tijd meer blauw op straat. Toen voelde ik me wel een stuk veiliger." 'Je hoort nooit meer wat van aangifte' Vier Hoornse partijen hebben vragen aan de raad gesteld over de situatie in de buurten rondom Station Kersenboogerd. Fractievoorzitter Guido Breuker vindt niet alleen de incidenten zorgelijk, maar ook de beleving van de inwoners. Uit een rondgang onder bewoners signaleert hij dat bewoners weinig merken van 'extra toezicht' zoals eerder is beloofd. Luister hier een interview op WEEFF-radio met raadslid Guido Breuker. Tekst loopt door onder audiofragment.

Breuker hoort ook van bewoners dat de bereidheid om aangifte te doen of melding maken bij de politie afneemt. 'Je hoort er nooit meer iets van', is het sentiment dat leeft. Hij stelt daarbij dat bewoners zich in de steek gelaten voelen. In februari beloofde de burgemeester beterschap door inzet van extra mankracht. HOP Hoorn, VOC, VVD en Hoorn Lokaal willen onder andere weten hoe dit destijds is aangepakt en wat er nu gedaan kan worden om het veiligheidsgevoel van de bewoners op korte termijn te verbeteren. Ook vragen zij zich af of het aanbod aan maatschappelijke en sociale hulp voldoende is om dit probleem bij de wortel aan te pakken.

Volgens Marieke van Leeuwen, woordvoerder van gemeente Hoorn, wordt er volop geïnvesteerd in het centrumgebied van de Kersenboogerd. "We kennen de zorgpunten van de wijk en de bewoners heel goed en nemen die serieus. Met het programma Kansen voor Kersenboogerd willen we de leefbaarheid in de wijk verbeteren." "Niet alleen door in te zetten op extra toezicht en handhaving, maar ook door bewoners te helpen met wie het minder goed gaat en te kijken naar betere indeling van de openbare ruimte. Dit betekent niet dat meteen alle punten zijn opgelost, maar we werken aan verbeteringen. "