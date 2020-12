Leerlingen geschorst om bekladding Haga Lyceum in Amsterdam

Inmiddels is duidelijk dat twee leerlingen van de school geschorst zijn. Zij moeten wel online onderwijs blijven volgen. Een van de leerlingen heeft volgens de bestuurder bekend de bekladding gedaan te hebben met een medeleerling en een vriendje van een medeleerling.

Baâdoud neemt de zaak hoog op. "Op basis van die informatie en de bekladding op de school, de tekst die gebruikt is, kan ik niet aantonen dat het radicalisering is. Maar het zijn geen dingen die je even onder het tapijt schuift en bij wijze van spreken zegt: 'Dat gaat vanzelf wel over'." Hij verwijst daarmee naar de tekst over Grotenhuis die volgens de schrijver 'onrein', zou zijn.

Opgenomen telefoongesprek

Naar aanleiding van de schorsing nam Baâdoud contact op met de moeder van een van de leerlingen. Dat telefoongesprek werd opgenomen en daarna online verspreid. Te horen is dat de schoolbestuurder de moeder vertelt dat de school melding over de leerling gaat maken bij 'de instanties'.

'Welke instanties', vraagt de moeder, waarop Baâdoud antwoordt: "De instanties die het hebben over de jeugdbescherming en iedereen die ermee te maken heeft. Wij hebben een plicht als school op het moment dat wij signalen hebben van kinderen die zich mogelijk dreigen het verkeerde spoor op te gaan."

De moeder onderbreekt hem: "Wat bedoelt u daarmee?" Baâdoud: "Dat moeten wij, wij zijn verplicht om dat te melden." Als voorbeeld noemt Baâdoud het meldpunt radicalisering van de gemeente, waarop de moeder met afschuw reageert en zegt dat ze nooit problemen heeft gehad met haar zoon.

Baâdoud zegt dat het gesprek zonder zijn medeweten is opgenomen. Vervolgens is dat gesprek gedeeld met anderen en is er klein fragment gebruikt in een montage en online geplaatst. Hij noemt de opname 'ver onder de maat', maar zegt zich ook zorgen te maken over de moeder. "Ik vermoed dat daar in dit verhaal ook misbruik van wordt gemaakt."

Betrokkenheid Arnoud van Doorn

Intussen blijven oud-medewerkers van de school op achtergrond een rol spelen, zeer tegen de zin van het huidige bestuur. De montage van het telefoongesprek werd vanochtend onder andere door het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn geplaatst op Twitter. Baâdoud zegt ernstige zorgen te hebben over de betrokkenheid van Van Doorn die onder Soner Atasoy vrijwilliger was op de school. "Wij hebben signalen gekregen dat Arnoud van Doorn onze ouders en leerlingen ophitst om onrust te zaaien, omdat Arnoud van Doorn vindt dat Atasoy onterecht is ontslagen." Zo zou Van Doorn ook contact gehad hebben met een van de geschorste leerlingen.

De door Baâdoud beschuldigde Van Doorn geeft aan dat hij inderdaad nog steeds contact heeft met ouders en leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum. "Ik werk ook in Amsterdam, in West. Ik ben regelmatig in de buurt van Sloterdijk om daar tussen de middag even koffie te halen of een broodje. Soms valt dat samen met de pauzes van leerlingen en die spreken mij dan aan. Die uiten dan ook hun zorgen over de school", zegt Van Doorn.