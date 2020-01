Gevoelige tik voor minister Slob, bestuur Haga Lyceum hoeft niet op te stappen

Rustig is het bij het Haga Lyceum nooit geweest sinds de opening op 4 september 2017. Climax op climax volgde. In mei vorig jaar stelde inlichtingendienst AIVD dat er 'anti-democratische' invloeden zouden zijn op de school. Een terechte waarschuwing concludeerde CTIVD die toezicht houdt op de inlichtingendienst later, maar er bleken ook fouten te zijn gemaakt.

En de Onderwijsinspectie kwam tot de conclusie dat het bestuur er niet voor zorgt dat leerlingen op een duidelijke manier leren over burgerschap, over alle dingen die daarbij belangrijk zijn.

Wanbeheer

Voor onderwijsminister Slob was het in september helder: de school maakt zich schuldig aan wanbeheer. En dus kwam hij in die maand met een maatregel die een onderwijsminister nog nooit heeft genomen: een aanwijzing.

Hij dwong het bestuur binnen afzienbare tijd de taken over te dragen aan een interim-bestuurder. "Dit bestuur is niet geschikt om de verantwoordelijkheid voor het onderwijs te dragen", stelde hij. Volgens hem is het handelen van het bestuur schadelijk voor de leerlingen.

Wachten op deze uitspraak

Het bestuur volgde de aanwijzing niet op, maar stapte naar de rechter. In de tussentijd besloot Slob de financiering stoppen. Dat was onterecht, zo oordeelde de Raad van State. Die vond dat Slob eerst op de uitspraak van vandaag moest wachten.