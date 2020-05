'Gesprekken onderwijsinspectie afgeluisterd door Haga Lyceum'

AMSTERDAM - In het kantoor waar de onderwijsinspectie werkte op de islamitische middelbare school zijn gesprekken met leerlingen, personeel en de inspecteurs onderling afgeluisterd. In de kamer zou opnameapparatuur verstopt zijn in het plafond.

Dit meldt het NRC Handelsblad. De krant heeft zelf een van de opnames in handen.

Volgens bronnen wist schooldirecteur Sone Atasoy van deze opnamen. Hij zou deze gebruiken om het onderzoek in de gaten te houden en zo wist hij ook wat medewerkers van de school vertelden aan de inspectie.

"Voor hun eigen veiligheid"

Atasoy ontkent dat hij de gesprekken heeft opgenomen, maar hij geeft wel toe de opnames in bezit te hebben. Naar eigen zeggen kreeg hij die gesprekken op een usb-stick van een onbekende aangeleverd.

De directeur heeft leerlingen en docenten gevraagd om hun gesprekken met de inspectie op te nemen en naar hem door te sturen. Volgens Atasoy is dat 'voor hun eigen veiligheid.' De beschuldigingen over het afluisteren van de inspectie komen volgens hem van rancuneuze oud-medewerkers.

Aanwijzingen tijdens onderzoek

In maart en mei vorig jaar onderzocht de inspectie het Haga Lyceum naar aanleiding van een waarschuwing van inlichtingendienst AIVD over radicale islamitische invloeden rondom de middelbare school.

Tijdens het onderzoek kreeg de inspectie aanwijzingen over het mogelijk afluisteren van gesprekken. Daarop zijn inspecteurs vaker in andere ruimtes gaan zitten en werden vertrouwelijke zaken vaker buiten of via de telefoon besproken.

Destijds is het kantoor niet onderzocht. De inspectie geeft aan dat dit voor onnodige onrust zou zorgen en dat er onvoldoende aanleiding voor was. De inspectie neemt de aanwijzingen voor de afluisterpraktijken mee in het onderzoek naar de school en zal ook over vervolg stappen gaan denken.