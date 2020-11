Cornelius Haga Lyceum van voor tot achter beklad met leuzen: 'Weg coupplegers!!'

Wie er verantwoordelijk is voor de bekladding is niet duidelijk. Maar wel zeker is dat de spanningen rond het bestuur van de school een rol spelen. Ruim twee weken terug sprak de rechter zich uit over het ontslag van oud-bestuurder Söner Atasoy. Dat ontslag blijft gehandhaafd. Atasoy werd begin juni op staande voet ontslagen, nadat hij in een eerdere schorsingsperiode weigerde om bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren.

In de afgelopen maanden vond er een bestuurswissel bij de school plaats. Saskia Grotenhuis werd aangesteld als interim-directeur en in oktober werd oud-stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Achmed Baâdoud, de nieuwe dagelijks bestuurder van de school.

Enkele teksten op de school zijn gericht aan die bestuurders. Zo staat er 'Saskia jij bent rot, onrein' en 'Baâdoud eruit.' Die laatste zegt in reactie tegen AT5: "Blijkbaar hebben mensen het nodig gevonden om het gebouw te bekladden, wat erg vervelend is voor onze leerlingen die de school binnenkomen en dan allemaal teksten op de muren zien, wat gewoon niet goed is."