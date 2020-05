Directeur Haga Lyceum geschorst door bestuur

Volgens Atasoy is de voorzitter van het bestuur zelf net geschorst en voegt de directeur daarbij aan toe dat zijn eigen schorsing niet rechtsgeldig is verklaard.



Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waaronder het Haga Lyceum valt, concludeert dat hij de directeur maandagochtend heeft ingelicht over de schorsing. Atasoy zou hiermee per direct op non-actief worden gezet en hierdoor geen beslissingen meer mogen nemen namens de school.