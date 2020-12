Plannen voor vreugdevuur Opperdoes dit jaar definitief gedoofd

OPPERDOES - Het vreugdevuur in Opperdoes kan dit jaar definitief niet doorgaan, laat een woordvoerder van de gemeente Medemblik weten. Hiermee komt er een onderbreking in de jarenlange traditie waarbij jaarlijks op oudjaarsdag een groot vreugdevuur werd onstoken.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat in samenspraak met de organisatoren het feest nu is afgelast. "We hadden het de Opperdoesers van harte gegund, zeker na het succesverhaal van vorig jaar. Maar dit jaar zien we er helaas geen mogelijkheden voor gezien de huidige maatregelen. We gaan er vanuit dat zij ook dit jaar hun verantwoordelijkheid nemen."

De Opperdoezer traditie bezorgde de inwoners elk jaar een hoop gezelligheid, maar het verliep niet altijd vlekkeloos. Nadat in 2018 het vreugdevuur uit de hand liep en brandweermensen bekogeld werden met vuurwerk, was er kritiek op het feest. Vorig jaar liet Opperdoes zich echter van de goede kant zien en verliep het feest rustig.

De gemeente begrijpt de teleurstelling maar hoopt dat het rustig wordt ontvangen. Daar heeft Martin van Driel zijn twijfels bij, liet hij eerder aan NH Nieuws weten. "Of het geaccepteerd wordt onder de jongen weet ik niet: het kan zijn dat er dan 's nachts of 's middags toch rottigheid komt en dan zijn we na een positief jaar weer terug bij af."

Van Driel zijn zoons staan elk jaar aan het vuur en afgelopen jaar besloot hij zich er bij te voegen om de boel rustig te houden. "Ik ben vorig jaar hamburgers gaan bakken om geld in te zamelen voor de Brandwondenstichting om de traditie een positieve draai te geven. Het is jammer dat we de goede lijn niet kunnen voortzetten."